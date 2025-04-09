Bolu'da görev başındaki polislere çorba ikramında bulunuldu

Bolu'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi kadın kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis memurlarının yanlarında olmak için etkinlik düzenledi.

Soğuk havada nöbet tutan polis memurlarının içlerini ısıtmak için evlerinde tarhana çorbası yapan kadın kolları üyeleri, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Polis memurları ile bir süre sohbet eden Kızılay üyeleri, daha sonra kendi elleriyle yaptıkları tarhana çorbası ikramında bulundu.

İkram edilen çorbaları içen polis memurları, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan görevlilere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, AA muhabirine, Türkiye'nin birliği ve Türk milletinin güvenliği için gece gündüz görev yapan polis memurlarına anne şefkati göstermek istediklerini söyledi.

Polis memurlarına anne eli değmiş tarhana çorbası yaptıklarını ifade eden Toylan, "Bu hafta Polis Haftası olduğu için onların gönüllerini almak istedik. Onlarla hoşça vakit geçirmek istedik. Vatanımızı koruyan askerimize, polisimize her zaman minnettarız." şeklinde konuştu.

Toylan, polis memurlarının kendilerine yapılan ikramdan çok memnun kaldıklarını da sözlerine ekleyerek, onların isteği doğrultusunda bu uygulamayı her ay yapmaya çalışacaklarını kaydetti.