Bolu'da tedavisi tamamlanan 15 yaban hayvanı doğaya salındı

Bolu'da yılın ilk 3 ayında yaralı ya da hareketsiz halde bulunan 15 yaban hayvanı rehabilite ve tedavi süreçlerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2025 yılının ilk 3 ayında, duyarlı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar sayesinde Bolu'da birçok yaban hayvanının tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığı belirtildi.

Guguk kuşu, kerkenez, tilki ve birçok canlının yeniden doğayla buluşmasına aracılık edildiği vurgulanan paylaşımda, "doğa hepimizin evi" mesajı verilerek, kentte yaralı ya da hareketsiz halde bulunan 15 yaban hayvanının yeniden doğal yaşam alanlarına salındığı kaydedildi.