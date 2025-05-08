Bolu'da tedavisi tamamlanan 15 yaban hayvanı doğaya salındı
Bolu'da yılın ilk 3 ayında yaralı ya da hareketsiz halde bulunan 15 yaban hayvanı rehabilite ve tedavi süreçlerinin ardından doğaya bırakıldı.
Bolu'da yılın ilk 3 ayında yaralı ya da hareketsiz halde bulunan 15 yaban hayvanı rehabilite ve tedavi süreçlerinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Mili Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2025 yılının ilk 3 ayında, duyarlı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar sayesinde Bolu'da birçok yaban hayvanının tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığı belirtildi.
Guguk kuşu, kerkenez, tilki ve birçok canlının yeniden doğayla buluşmasına aracılık edildiği vurgulanan paylaşımda, "doğa hepimizin evi" mesajı verilerek, kentte yaralı ya da hareketsiz halde bulunan 15 yaban hayvanının yeniden doğal yaşam alanlarına salındığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.