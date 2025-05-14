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        Boluspor'da takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'dan destek çağrısı

        Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Geosis Boluspor'un kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, Bolu halkına, yerel yöneticilere ve iş insanlarına takıma destek verme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:31
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        Boluspor'da takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'dan destek çağrısı
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        Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Geosis Boluspor'un kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, Bolu halkına, yerel yöneticilere ve iş insanlarına takıma destek verme çağrısında bulundu.

        Çağlar Şahin Akbaba, AA muhabirine, sezon boyunca zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Play-off oynamayı hak etmemiz, bizi çok mutlu etti. Hiçbir zaman pes etmedik. Takım olarak arkadaşlarım ve yönetim bazında play-off'a ulaşacağımızı biliyorduk." dedi.

        Ligin son iki haftasında yaşananlara değinen 30 yaşındaki kaleci, "Averaj için 15-16 gol atmanız lazım, denilmişti. Sosyal medya hesabımdan da paylaşmıştım; 'Biz imkansıza zar attık, ihtimallerden korkacak değiliz' diye. Biz o ihtimallerden korkmadık, gerekeni yaptık. Şükür ki play-off da bize nasip oldu." diye konuştu.

        Çağlar Şahin Akbaba, geçen sezonun ardından bu sezon da play-off'ta mücadele edeceklerini dile getirerek, "Takım ve yönetim elinden geleni yaptı. Bu sene geçen seneki gibi de olmayacak inşallah. Bu sezon hem savunma hem de hücum anlamında futbola çok şey kattık. Play-off'a bu şekilde gireceğiz. Hem savunma hem de hücum oynayan bir takımız." ifadelerini kullandı.

        Play-off aşamasında başarılı olacaklarına inandıklarını vurgulayan Çağlar Şahin Akbaba, şunları kaydetti:

        "Bu takıma sahip çıkalım artık. Biz yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu takım şampiyon olacak Allah'ın izniyle. Gerçekten bu sene inanıyoruz. Takıma maddi ve manevi destek olunmasını istiyoruz. Maça birlikte gidelim, maçtan önce buraya gelsinler aile ortamı oluşturalım. Takımın kaptanı olarak seslenmek istiyorum; bu oyunculara, bu başkana destek olun. Biz bu zamana kadar gerekeni yaptık. Bundan sonra sıra sizde artık."

        Boluspor, play-off 1. tur maçında yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

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