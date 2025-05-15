Yeniçağa Kuş Cenneti'nde sis güzel görüntü oluşturdu
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Kuş Cenneti'nde sis, güzel manzara sundu.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Kuş Cenneti'nde sis, güzel manzara sundu.
Bölgede sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Göl çevresinde sis güzel bir görüntü oluştururken, bölgedeki farklı türdeki kuşlar sis bulutu içerisinde uçmaya çalıştı.
Bazı kuşların ise göl yüzeyinde yüzdüğü görüldü.
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