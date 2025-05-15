Bolu'dan kısa kısa

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        Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:05
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        Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başladı.

        Etkinlikte TÜBİTAK tarafından desteklenen 17 proje izlenime sunuldu.

        Yazılımdan kodlamaya, değerler eğitiminden tarih ve sosyoloji gibi birçok alanda öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünler beğeni topladı.

        Programa, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, okul müdürü İlknur Pınarcı, öğretmenler, öğrenciler ve kurum amirleri katıldı.

        - Yeniçağa'da Gençlik Haftası sergisi açıldı

        Yeniçağa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla sergi açıldı.

        Açılışı Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, daire amirleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan sergide, Gençlik Merkezi'ne devam eden öğrencilerin yaptığı resim, el işi ürünler ve farklı süs eşyaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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