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        Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:28
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        Bolu'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul yönünde seyreden R.A. idaresindeki 34 AIG 685 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.Ç. yönetimindeki 14 BT 124 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Otomobil kamyonun altında sıkışırken, kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Kazada yaralanan sürücüsü R.A. ile araçtaki B.Ö, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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