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        Anadolu Otoyolu'nda çarpışan tırlar ulaşımı aksattı

        .-AnadoluOtoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:00
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        Anadolu Otoyolu'nda çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
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        .-AnadoluOtoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Nuri B. idaresindeki 14 DN 202 plakalı tır, Köroğlu Rampaları mevkisinde Muhammed D. yönetimindeki 63 ACN 739 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Nuri B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışmaları sırasında ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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