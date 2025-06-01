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        Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa'da muhtarlık seçimi yapıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinin Kayabaşı, Mudurnu ilçesinin Esenkaya ve Yeniçağa ilçesinin Eskiçağa köyünde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:44
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        Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa'da muhtarlık seçimi yapıldı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinin Kayabaşı, Mudurnu ilçesinin Esenkaya ve Yeniçağa ilçesinin Eskiçağa köyünde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

        Yeniçeğa'nın Eskiçağa köyünde mevcut muhtarı Ramazan Karaduman sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakmasının ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

        Köyde 2 adayın yarıştığı seçimde, 57 seçmen sandığa gitti. Muhtarlığa, 35 oy alan Mustafa Yıldırım seçildi.

        Mengen'in Kayabaşı köyünde muhtar Mehmet Çekici'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle sandığa gidildi. Köyde 67 seçmenin oy kullandığı seçimde 35 oy alan Bedriye Demirbaş muhtar oldu.

        Mudurnu'nun Esenkaya köyünde muhtar Hamdi Özkan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle seçim yapıldı.

        Köyde 2 adayın yarıştığı seçimde 154 kişi sandık başına gitti. Oyların 80'ini alan Ferudun İmren muhtar seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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