Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa'da muhtarlık seçimi yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinin Kayabaşı, Mudurnu ilçesinin Esenkaya ve Yeniçağa ilçesinin Eskiçağa köyünde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

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