Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Artarak devam eden yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

Düzce kesiminde yer alan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Otoyol jandarması, söz konusu mevkilerde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.