Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı.

Alevler, Değirmenbeli köyü muhtarı ve vatandaşlar tarafından, Orman Genel Müdürlüğünce verilen su tankerleriyle hızlı müdahaleyle kontrol altın alındı.

Merkeze bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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