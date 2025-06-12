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        Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Bolu'da çıkan orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:10
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        Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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        Bolu'da çıkan orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

        Merkeze bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Alevler, Değirmenbeli köyü muhtarı ve vatandaşlar tarafından, Orman Genel Müdürlüğünce verilen su tankerleriyle hızlı müdahaleyle kontrol altın alındı.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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