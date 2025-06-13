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        Bolu'da bayram tatili süresince 13 kuş ile 5 tilki tedavi edildi

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkiyi tedavi etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:09
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        Bolu'da bayram tatili süresince 13 kuş ile 5 tilki tedavi edildi
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        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkiyi tedavi etti.

        Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatına destek çalışmalarının bayram tatilinde de devam ettiği belirtildi.

        Ekiplerin bayram boyunca yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkinin tedavisini gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, doğal yaşamı korumak için 24 saat esasına göre görev başında olunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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