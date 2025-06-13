Bolu'da bayram tatili süresince 13 kuş ile 5 tilki tedavi edildi
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkiyi tedavi etti.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkiyi tedavi etti.
Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatına destek çalışmalarının bayram tatilinde de devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin bayram boyunca yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkinin tedavisini gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, doğal yaşamı korumak için 24 saat esasına göre görev başında olunduğu kaydedildi.
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