Bolu'da ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Hasanlar köyünde ormana yakın bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme ve Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri ormana sıçramadan söndürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.