Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışma başlatıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışma başlatıldı.
Çatacık köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
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