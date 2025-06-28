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        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:49
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışma başlatıldı.

        Çatacık köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları sevk edildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan, Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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