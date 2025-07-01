Kongolu kadın Bolu'da İslamiyet'i seçti

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı kadın, Göynük'te düzenlenen törenle Müslüman oldu.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce Hristiyan olan ve İslamiyet'i seçmeye karar veren Pavline Kogendo Njoka için ihtida töreni düzenlendi.

İlçe Müftülüğü yetkilileri tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgilendirilen Njoka, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Ece" ismini aldı.

Duayla tamamlanan törende Njoka'ya, "İhtida Belgesi" ile İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çıkan kitaplar hediye edildi.