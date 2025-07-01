Bolu Valisi Aydın'dan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milletinin kendi denizlerinde egemenlik ve bağımsızlık hakkını ilan ettiğini anımsatarak, kabotaj hakkı ile denizlerdeki bağımsızlığın, özgürlüğün ve milli egemenliğin temel teminatlarından biri olduğunu anlattı.

Bu kanunun, Türk denizciliğinin gelişmesi adına atılmış tarihi bir adım olduğunu belirten Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denizcilik sektörünü geliştirmek için yenilenen teknolojik imkanlarla, yerli ve milli üretimlerle, karasularının güvenliğini ve denizcilik ticaretindeki ekonomik gücü arttırmak için önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere miras bizlere emanet olan vatanımızın bölünmezliği ve birlik beraberliğimizin daim olması için, mavi vatanımızdaki egemenliğimizin güçlendirilmesinin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle hareket etmek büyük önemi haizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, denizcilik sektöründe emek veren tüm çalışanlarımızın, denizcilerimizin ve aziz milletimizin 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."