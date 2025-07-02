Bolu'da kayalık arazide kurtarma tatbikatı yapıldı

Bolu'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kayalık arazide arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Gelin Kayaları mevkisinde düzenlenen ve 3 gün süren tatbikat kapsamında katılımcı 15 kişiye, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Esen ile JAK ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi.

Tatbikatın gerçekleştirildiği alanda konaklayan katılımcılar, aynı zamanda zorlu şarlar altında yaşama konusunda da deneyim sahibi oldu.

Eğitimlerde, kaza ve yaralanmalarda sporcular ile gönüllülerin olaylara müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgiler aktarıldı.

Tatbikatın sonunda senaryo gereği kayalık alana düşerek yaralanan sporcular, hava hattı, yüksekten indirme, yüksekten kurtarma, ip üstünde yaralıya müdahale yöntemleri kullanılarak kurtarıldı.