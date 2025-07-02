Bolu'da kayalık arazide kurtarma tatbikatı yapıldı
Bolu'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kayalık arazide arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Bolu'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kayalık arazide arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Gelin Kayaları mevkisinde düzenlenen ve 3 gün süren tatbikat kapsamında katılımcı 15 kişiye, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Esen ile JAK ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi.
Tatbikatın gerçekleştirildiği alanda konaklayan katılımcılar, aynı zamanda zorlu şarlar altında yaşama konusunda da deneyim sahibi oldu.
Eğitimlerde, kaza ve yaralanmalarda sporcular ile gönüllülerin olaylara müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgiler aktarıldı.
Tatbikatın sonunda senaryo gereği kayalık alana düşerek yaralanan sporcular, hava hattı, yüksekten indirme, yüksekten kurtarma, ip üstünde yaralıya müdahale yöntemleri kullanılarak kurtarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.