Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kayalık arazide kurtarma tatbikatı yapıldı

        Bolu'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kayalık arazide arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kayalık arazide kurtarma tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kayalık arazide arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Gelin Kayaları mevkisinde düzenlenen ve 3 gün süren tatbikat kapsamında katılımcı 15 kişiye, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Esen ile JAK ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi.

        Tatbikatın gerçekleştirildiği alanda konaklayan katılımcılar, aynı zamanda zorlu şarlar altında yaşama konusunda da deneyim sahibi oldu.

        Eğitimlerde, kaza ve yaralanmalarda sporcular ile gönüllülerin olaylara müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgiler aktarıldı.

        Tatbikatın sonunda senaryo gereği kayalık alana düşerek yaralanan sporcular, hava hattı, yüksekten indirme, yüksekten kurtarma, ip üstünde yaralıya müdahale yöntemleri kullanılarak kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı

        Benzer Haberler

        Bolu'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı
        Bolu'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı
        Kestiği ağacın altında kalıp öldü
        Kestiği ağacın altında kalıp öldü
        Kayalıklarda zorlu arama kurtarma tatbikatı
        Kayalıklarda zorlu arama kurtarma tatbikatı
        Bolu Valisi Aydın'dan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
        Bolu Valisi Aydın'dan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
        Kongolu kadın Bolu'da İslamiyet'i seçti
        Kongolu kadın Bolu'da İslamiyet'i seçti
        Esenler Erokspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
        Esenler Erokspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor