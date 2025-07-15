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        15 Temmuz şehidi polis Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:32
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        15 Temmuz şehidi polis Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında tören düzenlendi.

        Darbe girişimi gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 23 yaşında şehit düşen Özen, Bolu Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

        Törene, Özen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Şehit polis memurunun babası Metin Özen, gazetecilere, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Oğlumu asker değil, ekip arkadaşı şehit etti. Arabada, başına silah dayanarak vuruldu." dedi.

        Şehit oğlunun, İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğunu anımsatan baba Özen, olayın Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde gerçekleştiğini aktardı.

        Metin Özen, oğlunun ölümüne dair davaların sürdüğünü belirterek, "20'ye yakın davamız var. Hala adalet arıyoruz. Savcılık sık sık ‘Şikayetçi misiniz?’ diye soruyor. Elbette şikayetçiyiz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Mahşeri adalet mutlaka tecelli edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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