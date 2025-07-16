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        Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:13
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        Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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