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        Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:01
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        Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.

        Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, istasyon ve kuvvet çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptı.

        İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

        - "Çok umutluyum."

        Teknik direktör Selçuk Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını üç etap şeklinde planladıklarını belirterek, "İlk bölüm biraz daha fiziksel ağırlıklıydı. Burada biraz daha taktiksel ve maçın yoğunlukta olduğu 10 günlük kamp sürecimiz olacak." dedi.

        Transfer sürecinden bahseden Şahin, "Kulüp başkanımız ve yönetimi, kampa hemen hemen bütün oyuncuları yetiştirdi. İki oyuncumuzun da katılımıyla hemen hemen transferi tamamladık gibi. Bir, iki oyuncu daha bakıyoruz, olabilirse. Ama iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Başkanlarımız ve yönetim kurulumuz ciddi emek sarf ettiler, istediğimiz oyuncular geldi." diye konuştu.

        Şahin, oyuncuların enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok enerjik ve istekli bir grubum var. O anlamda şanslıyım. Şimdiye kadar çok şükür sorunsuz gidiyoruz." ifadesini kullandı.

        Süper Lig'deki rekabet ortamına değinen Şahin, şöyle devam etti:

        "Rakipler iyi transferler yapıyor, özellikle yabancı transferler. O rakiplerle mücadele etmek zor olacak ama biz sistem takımı oluşturmaya çalışacağız. Oyuncu grubu tabii ki değerli ama ben kendi oyuncularıma da güveniyorum. Sisteme dayalı, sistemin güçlü olduğu oyun oluşturacağız. O anlamda oyuncu grubunun kendini iyi hissedeceği saha içi ortamı yaratmak istiyoruz. Sisteme dayalı bir oyun. Bu anlamda rakiplerle mücadele edebilecek seviyeye geleceğimizi düşünüyorum."

        Selçuk Şahin, yeni sezonda yoğun bir mücadele vereceklerini belirterek, "Oyunu güçlü tutmaya çalışacağız ve her zaman oyunu konuşacağız kulüp olarak. Oyun dışı çok bir şey konuşmak istemiyoruz. Hazırlanırken, kaybederken bile nasıl kaybettiğimiz bizim için değerli. Oradan ne çıkardık, o bizim için değerli olacak. Çok umutluyum. Geçen sene yukarılarda gezen Eyüpspor, inşallah bu sene de yine oralarda olacak." şeklinde konuştu.

        Taraftar desteğinin önemine işaret eden genç teknik adam, "Onları maçlarımıza bekliyoruz. Destek bizim için çok önemli güç olacak. Tabii onlar da karşılığında bir oyun, bir enerji, bir başarı görmek isteyecekler ve tribünde keyif almak isteyecekler oyuncuları izlerken. Biz bunu oluşturmaya çalışacağız. Futbolda kaybetmek de var ama kazanacağımız maçların çok daha fazla olmasını dileğiyle sezona gireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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