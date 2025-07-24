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        GÜNCELLEME - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

        ​​​​​​​Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:16
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        GÜNCELLEME - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
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        ​​​​​​​Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Yüzüncü Yıl Kurtlar köyündeki boş bir tavuk kümesinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 1 helikopterin yanı sıra Bolu, Taşkesti, Göynük ve Mudurnu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlere hem karadan hem havadan müdahale edilirken, köylüler de traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çevredeki köylerde de güvenlik önlemleri artırıldı.

        Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz, ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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