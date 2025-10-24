Anadolu Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı
–Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Otoyoldan İstanbul yönünde seyreden Z.O. yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4. viyadük mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan L.O. ve Y.O. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan L.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
