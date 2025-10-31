Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Baro Başkanı Barut ve yakınlarını kaybedenler otel yangını davası kararını değerlendirdi

        Bolu Baro Başkanı Sinan Barut ve yakınlarını kaybedenler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Baro Başkanı Barut ve yakınlarını kaybedenler otel yangını davası kararını değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Baro Başkanı Sinan Barut ve yakınlarını kaybedenler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmada kararın açıklanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Barut, başından beri yargıya inançlarının tam olduğunu söyledi.

        Gelinen noktada emsal olacak karar verildiğini belirten Barut, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığın, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası aldığını hatırlattı.

        Barut, hiçbir sanık hakkında cezada indirim uygulanmadığını dile getirerek, "Cezaların hepsi üst sınırdan uygulandı. İl Özel İdaresi personeline 'bilinçli taksir'den ceza verildi. Onlara da 21 sene ceza verildi. Tutukluluk hallerinin devamına mahkeme tarafından karar verildi. Adli kontrolle dışarıda olan 2 sanığın da tutuklanmasına karar verildi." diye konuştu.

        Kararın tüm Türkiye'ye örnek olacağını vurgulayan Barut, "Adaletin bir nebze yerini bulduğuna inanıyoruz. Mağdur yakınlarının içine bir nebze de olsa su serpildiğine inanıyoruz." dedi.

        - "Herkes yaptığı işin ciddiyetini anlayacak"

        Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan ise kararın kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

        Giden canlara olan borçlarını bir nebze olsun ödeyebildiklerini dile getiren Doğan, "Onlar geri gelmeyecek ama en azından bundan sonra onların gitmesiyle başka canlar acı çekmeyecek diye düşünüyorum." dedi.

        Doğan, herkesin attığı imzanın ağırlığını bilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ahbap çavuş ilişkisi bir nebze olsun en azından kesilecek. Herkes yaptığı işin ciddiyetini anlayacak. Bu sayede hiçbir cana zarar gelmeyecek. Bizim canlarımızın gidişi belki buna vesile oldu. Bunun için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan da kararla olması gerekenin olduğunu belirterek, "Biz de bunun için uğraştık ama mahkeme heyeti bence adil yargılama yaptı. Hem adaleti hem de vicdanlarını taşıyarak bu kararı verdiler. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum adil davrandıkları için." diye konuştu.

        Kotan, kararın işin bir kısmı olduğuna değinerek, "Şimdi diğer kısmı var. Sanık sandalyesine hiç oturmayan yetkililer var. Biz burada sorumluluğu olan herkesin hak ettiği cezayı alması için gerekiyorsa ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Kararın, emsal teşkil edeceğinin altını çizen Kotan, "Bu ülkede bundan sonra kimse kağıt üzerinde düşünmesin imzasını. Aldığı sorumluluğun ağırlığını bilsin ki bizim canlarımızı kimsenin vicdanına, kimsenin insafına emanet etmeyelim. Her şeyin kuralı var. Her şey olması gerektiği gibi olmalı. Umarım herkese emsal olabilecek, bundan sonraki canları koruyabilecek uygulamalara vesile olur." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklara ceza yağdı (3)
        Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklara ceza yağdı (3)
        Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklarına ceza yağdı
        Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklarına ceza yağdı
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı (2)
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı (2)
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı (1)
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı (1)
        Bolu'daki otel yangını faciası davasında karar çıktı; sanıklara ceza yağdı...
        Bolu'daki otel yangını faciası davasında karar çıktı; sanıklara ceza yağdı...
        Flaş
        Flaş