Bolu Dağı Tüneli viyadüklerindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri'nde yolcu otobüsü, tır ve panelvanın çarpıştığı zincirleme kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden C.A. idaresindeki 44 AHG 684 plakalı yolcu otobüsü, F.K. yönetimindeki 80 DB 789 plakalı tır ve A.Y'nin kullandığı 34 GZK 273 plakalı panelvan, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan panelvanın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile Karayolları görevlileri sevk edildi.

Yaralı panelvan sürücüsü, sağlık görevlilerince AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.