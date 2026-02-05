Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da özel öğrencilerden "Bayrak Sevgisi" koreografisi

        Bolu Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:00 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:00
        Bolu'da özel öğrencilerden "Bayrak Sevgisi" koreografisi
        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti.

        Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler ellerindeki renkli kartonlarla sıraya geçen çocuklarının arkasından yürüdü.

        Burada sıraya geçen veliler ve öğretmenler, kartonlarını sırayla açarak Türk bayrağı oluşturdu.

        Etkinlik, öğrencilerin Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

