Bolu'da özel öğrencilerden "Bayrak Sevgisi" koreografisi

Bolu Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi hazırladı.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti.



Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler ellerindeki renkli kartonlarla sıraya geçen çocuklarının arkasından yürüdü.



Burada sıraya geçen veliler ve öğretmenler, kartonlarını sırayla açarak Türk bayrağı oluşturdu.



Etkinlik, öğrencilerin Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

