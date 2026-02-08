Heyelan nedeniyle kapanan Bolu-Seben kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu'da heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Bolu-Seben kara yolunun trafiğe açıldığı bildirildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamasında, 08 Şubat Pazar saat 20.16 civarında Korucuk köyü mevkisinde aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonucu Bolu-Seben kara yolunun 14-26. kilometreleri arasındaki bölümün çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı. Seben Kaymakamlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi, Seben Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yol temizliğinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, gerekli güvenlik kontrollerinin ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.