        Bolu Haberleri

        Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:52
        Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Taraklı'dan Göynük istikametine seyreden Y.P'nin kullandığı 16 BPS 651 plakalı tır ile Hacı İbrahim K. (51) idaresindeki 45 ALJ 188 plakalı otomobil, Ekinciler köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin kontrolünde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hacı İbrahim K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

