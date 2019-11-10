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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1

İHA

TFF 1. Lig'in 11. haftasında BolusporBursapor Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 11 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1

TFF 1. Lig’in 11. haftasında BolusporBursapor Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
7. dakikada Boluspor’un kullandığı kornerde ceza sahası alanı dışında topla buluşan Dodo’nun vuruşunda savunmadan dönen topu alan Mustafa Durak’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.
32. dakikada Bursaspor’un atağında Burak Kapacak’ın ceza sahası içinden vurduğu şut direkten döndü. Topu daha sonra Boluspor savunması uzaklaştırdı.
46. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topu alan Recep Aydın’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
58. dakikada Melih Okutan’ın ceza sahası içine gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Hayrulah Bilazer’in sert şutu direkten döndü.
88. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer’e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltıda topun başına geçen Bilal Kısa’nın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal xx, Ali Tuna xx
Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Dodo xx (Batuhan Altıntaş dk. 84 ?), Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 90 ?), Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mustafa Durak xx, Poepon xx
Yedekler: Yavuz Akgün, Muhammed Şura Çetin, Sami Can Keskin, Shukurov, Fethi Özer, Albdulkadir Yağız
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Shehu xx, Diarra xx, Anıl Karaer xx, Latovlevici xx, Aykut Akgün xx (Ramazan Keskin dk. 90), Burak Kapacak xx, Selçuk Şahin xx, Recep Aydın xxx (Emirhan Aydoğan dk. 68 xx), Da Silva xx (Seleznov dk. 76 x), Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Ataber Dadakdeniz, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Ali Akman, Musa Araz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Recep Aydın (dk. 46) (Bursaspor), Bilal Kısa (dk. 89) (Boluspor)
Sarı kartlar: Latovlevici, Burak Kapacak, Da Silva, (Bursaspor), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Boluspor)

BOLU

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:00
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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