Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Mükemmel bir maç oynadığımızı düşünüyorum” Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “1 puan için üzgünüz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Mükemmel bir maç ...

İHA

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan BolusporBursaspor karşılaşması 11'lik eşitlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Mükemmel bir maç oynadığımızı düşünüyorum” Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “1 puan için üzgünüz”

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporBursaspor karşılaşması 11’lik eşitlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, “Maç öncesinde gerçekten çok ciddi eksiklerimiz vardı. Bugün kadroya baktığımızda 1819 yaşında oyuncular var. Oyunun gidişatını etkileyebilecek çok fazla alternatifimiz yok. Burak ve Mutlu hamlesinden başka maçın gidişatına göre yapabileceğimiz hamle şansımız bile yoktu. Ama eldeki oyuncu kadrosuyla ben mükemmel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Mükemmel bir mücadele gösterdik. Çok şanssız ve kötü bir gol yedik. Bizim gibi savunmada tecrübeli oyunculara sahip bir takımın yememesi gereken bir goldü. O da herhalde, soyunma odasından yeni çıkmanın rahatlığı ve konsantrasyonun dağılmasından kaynaklıydı. Yoksa Ümit muazzam bir maç oynadı. O pozisyonda Burak’ı etkisiz hale getirebilirdi. Ama 10’a rağmen oyundan hiç düşmedik. Rakibi kapattık. Tek kale oynadık. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık, vurduk olmadı, kaleci çıkardı, savunmadan çıktı. Pozisyon üzerine pozisyon üretmeye çalıştık. Ama olmadı. Neticede penaltı golüyle bence fazlasıyla hakettiğimiz paunı aldık. Galibiyeti de hakettiğimizi düşünüyorum. Ama karşımızdaki takım çok önemli ve ciddi oyunculardan kurulu. Belki Süper Lig’e koysanız çok rahat oynayabilecek kapasitede bir takım. Böyle bir takıma karşı özellikle ikinci yarıda ezici bir oyun üstünlüğü, ben oyuncu arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onların hepsinin alınlarından öpüyorum. Biz böyle oynadığımız sürece, böyle mücadele ettiğimiz sürece, oyunumuzu bu şekilde geliştirdiğimiz sürece çok iyi yerlere geleceğiz. Ben buna inanıyorum” dedi.

Bursaspor cephesi
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, “Öncelikle, deplasmanda ilk yarı itibari ile kontrolü bir oyun vardı her iki takım açısından da. Deplasmanda ikinci yarının başı itibari ile 46. dakika 10 öne geçip skor avantajını alınca oradan sonra başka şeyler yapmak gerekiyordu. 50 ile 70’inci dakikalar arası çok baskı kurmaya başladı Boluspor. O bölümlerde fazlasıyla top kaybı ve topu kontrol edemediğimizden dolayı oyunu da kontrol edemedik. Bu sefer oyunun içine diziliş anlamında müdahale etme gereği hissettik. O dakikalarda ben de böyle bir müdahale etmek istemezdim aslında. Ama topu tutamayınca, o baskıyı kaldıramayınca sürekli top kayıpları ve Boluspor’u oyunun içine getirdik. Böyle olunca da beşli savunmaya dönüp oyunu biraz tutmayı denedik. Son bölümde de penaltı pozisyonu yanlış. O konuda biraz hakemin oyun içindeki oyun yönetme karakterine baktığınız zaman çok kolay faul çalmayan, oynatan bir hakemdi. O pozisyonu soyunma odasında izlediğimde çok net bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Deplasmanda kazanabilirdik. Oyunu 11’den sonra bir frikik pozisyonu var. Kaleciden dönen topu Aykut boş kaleye atamadı. Bir de 90+3’de Seleznyov vuramadı. Galibiyete yakındık. 1 puan için üzgünüz. Burada kazanabilirdik” şeklinde konuştu.

BOLU

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor - Bursaspor: 1-1
YEREL HABERLER Boluspor - Bursaspor: 1-1
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1
Yüksekokul inşaatında çökme: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekokul inşaatında çökme: 1 yaralı
Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği
YEREL HABERLER Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği
TEM’de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü
YEREL HABERLER TEM’de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya ...
TIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar zarar gördü
YEREL HABERLER TIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar ...
Bolu'da Ata'ya saygı
YEREL HABERLER Bolu'da Ata'ya saygı
Bolu’da, saat 09.05’te hayat durdu
YEREL HABERLER Bolu’da, saat 09.05’te hayat durdu
Yedigöller'de renk cümbüşü
YEREL HABERLER Yedigöller'de renk cümbüşü
Kedi ölümlerini cinayet ekibi çözdü
YEREL HABERLER Kedi ölümlerini cinayet ekibi çözdü
(Özel) Geçmişi insanlık tarihine dayanan seramik sanatını, 3 boyutlu yazıcıyla birleştirdi
YEREL HABERLER (Özel) Geçmişi insanlık tarihine dayanan seramik ...
Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede
YEREL HABERLER Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda ...
Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs adliyeye ...
Narven satış ekibine “Motivasyon Birlikteliği” programı
YEREL HABERLER Narven satış ekibine “Motivasyon Birlikteliği” ...
Mustafa Kemal Atatürk, Highway Outlet’te anılacak
YEREL HABERLER Mustafa Kemal Atatürk, Highway Outlet’te anılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu