Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandı

<br>Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 1 milyon dolara satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mengen'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. 7 şüpheli, Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı. <br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler G.M., M.Y., M.Y.S, O.Ç., M.A.B, Ö.D. ve S.M. adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Yurdaer ÖZTÜRK<br>2020-06-26 12:49:11<br>
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