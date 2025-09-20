Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında 2. duruşma 22 Eylül'de devam edecek - Gündem Haberleri

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında 2. duruşma 22 Eylül'de devam edecek

        Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı ve 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 2. duruşması 22 Eylül Pazartesi günü devam edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 17:04 Güncelleme: 20.09.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otel yangını duruşması 22 Eylül'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.

        Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

        BAKANLIK YETKİLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

        Verilen ara kararın ardından dosyaya, yangının meydana geldiği tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Levent Kırcan ile otelin son denetimini gerçekleştiren kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında, konunun yargı mercileri tarafından da incelenmesi amacıyla soruşturma izni verildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili olarak eski iş müfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

        SAVCI MÜTALAASI MAHKEMEYE SUNULDU: AĞIR CEZALAR TALEP EDİLİYOR

        Hazırlanan mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Serhat Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Otel'in muhasebe müdürü Mehmet Özdemir hakkında; 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıl, ayrıca "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından ise 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülener ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile şirket çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.

        BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

        Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi çevresi, güvenlik önlemleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Mahkeme günlerinde okula çıkan yol çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Bölgede görevli polis ekipleri nöbetlerini tutmaya devam ediyor. Duruşmalar süresince yaklaşık bin polis görev alacak. Girişler yalnızca önceden belirlenen listelerde adı bulunan kişilere izin verilecek şekilde yapılacak. Ayrıca cep telefonlarının mahkeme salonuna alınmayacağı öğrenildi. Davanın ikinci duruşması, 22 Eylül Pazartesi günü devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kartalkaya yangını
        #grand kartal otel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!