Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında 2. duruşma 22 Eylül'de devam edecek

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Duruşmalarda 10 gün boyunca sanık savunmaları ve mağdur beyanları alınmıştı.

Mahkeme, 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda, daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

BAKANLIK YETKİLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Verilen ara kararın ardından dosyaya, yangının meydana geldiği tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Levent Kırcan ile otelin son denetimini gerçekleştiren kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında, konunun yargı mercileri tarafından da incelenmesi amacıyla soruşturma izni verildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili olarak eski iş müfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

SAVCI MÜTALAASI MAHKEMEYE SUNULDU: AĞIR CEZALAR TALEP EDİLİYOR Hazırlanan mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Serhat Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Otel'in muhasebe müdürü Mehmet Özdemir hakkında; 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıl, ayrıca "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından ise 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülener ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile şirket çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.