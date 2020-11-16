Bolu mantısı nasıl yapılır? Bolu mantısı tarifi nedir? Sorusu merak konusu oldu. Bolu yöresine ait yapılan mantı için gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde sizlerle...

BOLU MANTISI MALZEMELERİ

1 adet yumurta

3 su bardağı buğday unu

Ilık su

Tuz

İç malzemesi:

1 adet kuru soğan

500 gram mantar

Tuz, karabiber

Limon suyu

Üzeri için:

1 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2, 3 diş sarımsak

Kırmızıbiber

Yarım yemek kaşığı domates salçası

BOLU MANTISI NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına un, tuz ve yumurta alınır.

Azar azar su eklenerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir.

Yumurta büyüklüğünde bezeler yapılarak nemli bez altında 30 dakika bekletilir.

Bu arada iç hazırlanır. Mantarlar temizlenerek limonlu suda yumuşayana kadar haşlanır. Süzgeçle alınarak suyu sürdürülür.

Küçük küçük doğranarak bir kaseye alınır.Küp doğranmış soğan,tuz, karabiber eklenerek karıştırılır.

Bezeler unlanmış tezgahta incecik açılır.

2cm.lik kareler halinde kesilir.

Ortalarına mantarlı iç konularak kareler üçgen kapatılır.

Kenarlar tırnaklarla bastırılarak yapıştırılır.

Bir tencerede su kaynatılır. İçine 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve tuz atılır.

Manti hamurları tencereye aktarılarak yumuşayana kadar haşlanır.

Delikli kepçe ile servis tabağına alınır.

Bir tavada tereyağı eritilerek salça, dövülmüş sarımsaklar, kırmızıbiber eklenerek yarım dakika kavrulur.

2-3 yemek kaşığı mantının haşlama suyundan eklenerek bir taşım kaynatılır.

Mantının üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos gezdirilerek servis yapılır.

Afiyet olsun.