Boluspor: 0 - Osmanlıspor: 2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can Alp
Boluspor: Yavuz Aygün, Adilehou, Melih Okutan (Dk. 59 Mustafa Durak),Gökhan Sazdağı, Seth, Arif Morkaya, Hakan Arslan, Emir Halilovic, Dzon (Dk. 63 Kubilay Türk Yılmaz),Dodo (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç),Hayrullah Bilazer
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 89 Todorovic),Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Dk. 70 Okan Deniz),Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren (Dk. 90+2 Batuhan Yılmaz),Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 14 Beykan Şimşek, Dk. 58 Arif Morkaya (kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Dzon, Dk. 43 Hayrullah Bilazer, Dk. 64 Gökhan Sazdağı (Boluspor),Dk. 84 Ahmet Eyüp Türkaslan, Dk. 90+4 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması, Osmanlıspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Beykan Şimşek’in şutunda top ağlara gitti. 0-1
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Delarge’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunu kaleci Eyüp güçlükle kurtardı. Kaleciden dönen top Boluspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.
59. dakikada Osmanlıspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif Morkaya topu ağlara gönderdi. 0-2
80. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası dışından sert şutunda top az fakla auta çıktı.
90+2. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten geri döndü.
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