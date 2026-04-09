Boluspor: 1 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sivasspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Daniel Avramovski ve Jonathan Okoronkwo'nun attığı gollerle galibiyete uzanan Sivasspor, puanını 50'ye çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Boluspor ise haftayı 42 puanla tamamladı.
Giriş: 09.04.2026 - 18:52
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.
Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 3'te Daniel Avramovski ve 28. dakikada Jonathan Okoronkwo atarken, ev sahibinin tek golünü ise 31. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Sivasspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
