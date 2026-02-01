Boluspor: 2 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Doğan Can Davas ve Devran Şenyurt'un golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 35'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 62'de Doğan Can Davas ve 90+5. dakikada Devran Şenyurt attı.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Boluspor, puanını 35'e yükseltti. 18. sırada yer alan Sakaryaspor ise 23 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.