'Boncuğum' diye seslendiği tilkiyi ekmekle besledi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde karda yiyecek arayan bir tilki şehir merkezine kadar indi. Tilkiyi gören bir vatandaş 'boncuğum' diye seslendiği hayvanı elleri ile besledi

Pülümür'de çetin geçen kış ayı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları sık sık şehir merkezine inmeye başladı.

Bu hayvanlardan biri de bir tilki oldu. Kar altında yiyecek arayan bir tilki kent merkezine kadar indi.

Tilkiyi fark eden Nazim Tanık isimli vatandaş, ekmek alıp hayvanın yanına gitti.

'Boncuğum' diye seslendiği tilkiyi yanına çağıran Tanık, cep telefonu ile bu anları kaydetti.

ELİNDEN ALIP UZAKLAŞTI Ürkek davranan tilki, bir süre sonra Tanık'ın elinden ekmeği alıp uzaklaştı.