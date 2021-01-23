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Bond, Bahtsız Bond

Daniel Craig'in son kez James Bond olarak kamera karşısına geçtiği 'No Time to Die'adlı 25'inci macerasının gösterim tarihi üçüncü kez ertelendi. 007'nin seyirciyle buluşacağı yeni tarih 'şimdilik' 8 Ekim 2021!

Bond, Bahtsız Bond


Sinemanın efsanevi ajanı 007 James Bond'un beyazperdede50 yıldır alt etmediği kötü adam kalmadı! Ancak Bond gerçek hayatta Covid 19'a diş geçiremiyor...
Daniel Craig'in son kez Bond olarak kamera karşısına geçtiği Bond serisinin 25. filmi 'No Time To Die' Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi nedeniyle bir türlü seyirciyle buluşamıyor.

Craig'in Ana de Arms, Rami Malek, Lea Seydoux gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği No Time To Die'ın gösterim tarihi üçüncü kez ertelendi. Pandemi öncesi 8 Nisan 2020'de gösterime girmesi beklenen filmin vizyon tarihi, salgının hızla yayılmasının ardından 11 Kasım 2020'ye ertelenmişti.

Ancak 2020 sonbaharında virüsün ikinci dalgasının ardından artan vaka sayıları sinema salonlarının açılmasına izin vermedi. Bunun üzerine yapımcılar Bond'un yeni filminin gösterim tarihini 2 Nisan 2021 olarak açıkladı. Amerika ve özellikle İngiltere'de pandeminin bir türlü kontrol altına alınıp vaka sayılarının düşürülememesi James Bond'un sinemaseverlerle buluşmasını bir kez daha erteletti.

007 James Bond'un sinemalarda gösterime çıkacağı tarihi, şimdilik, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Aşı beklenen etkiyi gösterir ve vaka sayıları azalırsa efsanevi ajan Bond'un yeni macerası planlanandan tam 1.5 yıl sonra sonbaharda seyirciyle buluşacak.

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