James Bond'un yeni arabası ortaya çıktı

Her filminde merak konusu olan James Bond'un yeni otomobilinin üzerindeki örtü kalktı. Buna göre Bond, ilk kez bir elektrikli otomobil kullanacak. Aracın Aston Martin Rapide E olacağının açıklanması ile birlikte ise, İngiliz üretici 1964'te beri 13'üncü kez Bond'a araç tahsis etmiş olacak. Şimdi gelin, '007'nin ilk filminden bu yana kullandığı tüm otomobillere birlikte bakalım. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi..