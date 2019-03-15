İngiliz bir ajanın maceralarının anlatıldığı 'James Bond' serisinin 25'inci filminde kullanılacak otomobilin üzerindeki örtü kalktı. Buna göre, Bond'un yeni filmde elektrikli bir modelin direksiyonuna geçeceği belirtildi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, otomobilin markasının Bond ile adeta özdeşleşen Aston Martin olacağı bilgisine yer verildi. Bu kapsamda otomobilin 155 adet üretilecek özel seri bir Rapide E olması bekleniyor.
'007'nin muhtemel yeni aracının 800 voltluk batarya sistemi, otomobili 0'dan 100'e 4 saniyenin altında taşıyor.
Otomobilin son hızı ise saatte 250 km/s olarak açıklanıyor. Edinilen bilgiye göre, Rapide E'nin 320 kilometrelik bir menzil sunuyor.
James Bond tarihinde Aston Martin'in özel bir yeri bulunuyor. Zira, İngiliz markanın farklı modelleri 1964 yılından beri birçok Bond filminde kendine yer bulmuş durumda.
SUNBEAM ALPINE SERIES II
James Bond'un ilk otomobili ise, bir Sunbeam Alpine Series II'ydi.
Birçok Bond arabası gibi bu otomobil de İngiltere üretimiydi. Otomobil ilk Bond filmi olan 1962 yılı çekimi Dr. No'da seyricilerin karşısına çıktı.
BENTLEY MARK IV
James Bond'un ikinci otomobili ise 1963 yılında vizyona giren 'From Russia With Love' filminde karşımıza çıkan Bentley Mark IV oldu. Filmin çekildiği dönemde 39 yaşında olan otomobil, 4.5 litrelik bir motora sahip.
ASTON MARTIN DB5
007'nin en akılda kalan otomobillerinden birinin ise Aston Martin DB5 olduğunu söyleyebiliriz.
1964 yılındaki Goldfinger ve 1965 yılındaki Thunderball filmlerinde Bond'a eşlik eden otomobil, 2005 yılında çekilen Casino Royal ve 2012 yılında vizyona giren Skyfall filmlerinde de kendine yer buldu.
DB5'in bu özelliği ile Bond filmlerinde en çok yer alan otomobil olduğunu da belirtelim.
TOYOTA 2000GT
Japonların ilk 'super arabası' olarak bilinen Toyota 2000GT de James Bond filmlerinde boy gösterdi.
1967 yılındaki 'You Only Live Twice'ta Bond tarafından kullanılan otomobil, 351 adet üretildi. Otomobilin fabrika çıkışında açılamayan tavanı, filmde sahnelerin daha rahat çekilebilmesi adına açılabiliyordu.
ASTON MARTIN DBS
Bir başka Aston Martin modeli olan DBS de, tanıtıldığı dönemde James Bond'a tahsis edildi. 1969 yılındaki 'On Her Majesty's Secret Service' filminde ortaya çıkan otomobil, Aston Martin'in David Brown sahipliğinde ürettiği son otomobil olmasıyla dikkat çekiyor.
FORD MUSTANG MACH 1
James Bond filminde kullanılan ilk Amerikan otomobili olan Ford Mustang, 1971 yılında gösterime giren 'Diamonds Are Forever'da ki sahnelerde kullanıldı.
Otomobil, araç takip sahnelerinde iki tekelerleğinin üzerinde gidebilmesi ile hafızalara kazındı.
LOTUS ESPRIT
1976 yılı yapımı 'The Spy Who Loved Me' filminde rol alan Lotus Esprit S1, filmde yer aldığı sahneler ile döneminin ilerisinde yer almıştı.
Bugün bile otomobillerin yapamadığı şekilde su altında yol alan araç, füze sistemine sahip olması ile kendinden sonra gelen Bond otomobillerinin ilk örneğini oluşturuyor.
ASTON MARTIN V8
1987 yılında sinemalarda gösterime giren serinin 'The Living Daylights' filminde, 18 yıl aradan sonra bir Aston Martin'e yer verildi.
Filmde kullanılan V8 Vantage Volente'de, füze sistemi, ani hızlanma sağlayan roket, kendi kendini imha sistemi gibi teknolojiler bulunuyor.
BMW Z3
1990'lı yıllara gelindiğinde, James Bond filmleri Alman otomobillerinin kullanılması ile dikkat çekti.
1995 yapımı 'Goldeneye' ise, ilk kez bir BMW ve dolayısıyla bir Alman otomobilinin kullanıldığı James Bond yapımı oldu. Fimde kullanılan Z3, paraşüt, fırlatılabilir koltuk, radar, farların içine yerleştirilen füzele gibib özelliklere sahip.
BMW 750iL
Bond filmlerinde yer alan ikinci BMW olan 750 iL, 007'nin cep telefonundan kontrol edilebilmesi ile döneminin ilerisinde özellikler taşıyordu.
Güncel 7 Serisi'nin anahtarından kontrol edilebildiği göz önüne alındığında, senaristlerin benzer teknolojiyi 20 yıl önce beyaz perdeye taşıdıkları görülüyor.
'Tomorrow Never Dies' filminde yer alan 750 iL, zırhlı olmasının yanı sıra, kapı tutamaklarına elektrik verebiliyor göz yaşartıcı bomba atabiliyor.
BMW Z8
007'nin kullandığı son BMW olan Z8, önceki Bond otomobillerinde olduğu gibi birçok sıradışı teknolojiyi bünyesinde barındıyor.
Bunlar arasında, güdümlü füzeler, titanyum zırh ve çoklu bilgi yansıtan 'head-up display' ekranı ki bu sistem günümüzde birçok araçta yer alıyor.
ASTON MARTIN V12 VANGUISH
2002 yapımı Bond filmi, 'Die Another Day'de, 15 yıl aradan sonra yeniden bir Aston Martin'e yer verildi.
Filmde kullanılan V12 Vanquish, filmde görünmezlik özelliği gibi bugüne kadar görülmemiş bir teknolojiye sahipti. Bunun yanı sıra, artık James Bond otomobillerine 'standart' hale gelen fırlatılabilir koltuklar, torpidolar ve shotgun tüfek gibi silahlar da otomobilde bulunuyor.
ASTON MARTIN DBS
Aston Martin'in 1960'lı yıllardan sonra yeniden hayat verdiği DBS, 2006 yılında 'Casino Royal'de ve 2008 yılında 'Quantum of Solace'da izleyicilerin karşısına çıktı.
Önceki Bond otomobillerine göre daha gerçekçi özellikler ile donatılan otomobilin, torpido gözünde susturuculu tabanca ve bir ilk yardım kiti bulunuyor.
ASTON MARTIN DB10
Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde ise James Bond'un yapımcısının Aston Martin'e film için özel ürettirdiği DB10 modeli, 'Spectre' filmi ile birlikte hayranlarının karşısına çıktı.
10 adet üretilen otomobilin 8'i çekimler sırasında harap olurken, 2'si ise sergilenmek üzere korunmuş durumda.
Otomobil yapılan açık artırmada 3.5 milyon dolara alıcı buldu. Aston Martin'ler Spectre ile birlikte 12 Bond filminde boy gösterdi. Yeni film ile birlikte bu sayı 13'e yükselecek.
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