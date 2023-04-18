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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bora isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BORA ADININ ANLAMI NEDİR?

Bora ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bora adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bora isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BORA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bora ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına. Cesur, yürekli.

BORA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bora ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bora adını koymak caizdir.

BORA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bora ismini kullanan 15.584 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bora ismini kullanan 4.974 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bora ismini kullanan 1.771 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bora ismini kullanan 1.991 kişi bulunmaktadır.

BORA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bora adındakiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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