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2017 yılında aile arasında nişanlanan sporcu çift Bora Kozanoğlu ile Simay Arpacı, spor turnuvaları ve koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini Hawaii'nin Maui adasında gerçekleştirdi.

Kozanoğlu ile Arpacı, adanın Sevret Cove sahilinde, günbatımında yapılan nikahla birbirlerine "Evet!" dedi. Çift, o anların videosunu sosyal medyadan yayınladı.

Törene, çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ

Öte yandan 42 yaşındaki milli sörfçü, bir dönem sosyetik güzel Eda Taşpınar ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Kozanoğlu ile Taşpınar, üç yıl süren birlikteliklerini 2012 yılında noktalamıştı.