Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Boran Kuzum: Ben çok şanslı bir oyuncuyum - Magazin haberleri

        Boran Kuzum: Ben çok şanslı bir oyuncuyum

        ABD'de çekimleri tamamlanan 'Big Mistakes' dizisinden Türkiye'ye dönen Boran Kuzum, Arnavutköy sahilinde görüntülendi. Yurt dışında geçirdiği süreci ve sektöre dair düşüncelerini paylaşan oyuncu, hem yeni projesiyle ilgili heyecanını dile getirdi hem de oyunculuk anlayışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 00:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben çok şanslı bir oyuncuyum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Boran Kuzum, Arnavutköy sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Bir süre telefonla konuşan ünlü oyuncu, görüşmesi sona erene kadar basın mensuplarından müsaade istedi. Ardından ABD'de yer aldığı 'Big Mistakes' dizisinin çekimlerinden yeni döndüğünü söyleyen Kuzum, yurt dışında geçirdiği sürece dair samimi açıklamalarda bulundu.

        ABD'deki çekimlerin tamamlandığını belirten Boran Kuzum; "ABD'de dizimizi çektik ve döndük. Şimdi deniz kenarında memleketle hasret gideriyorum. Çok güzel bir iş çıkardık, yayınlanmasını heyecanla bekliyorum. Bu sene izleyiciyle buluşacak" dedi.

        REKLAM

        "BEN ÇOK ŞANSLI BİR OYUNCUYUM, HAYALİM GERÇEK OLDU"

        Yurt dışında birlikte çalıştığı ekip ve Türkiye’deki sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Boran Kuzum, şunları söyledi; "Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Türkiye'de harika insanlarla bir arada çalıştım; birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim çok fazla isim var. Oradaki ekip de çok iyiydi, çok değerli isimler vardı. Benim için bir hayaldi ve gerçek oldu. Oradaki çalışma şartları iyiydi ama bence buradakiler de iyi; hatta Türkiye'de şartlar iyileşmeye gidiyor. Sektör olarak dünya standartlarında bir noktaya doğru ilerliyoruz."

        "İNSAN OLARAK SINIRIM VAR"

        "Oyunculukla alakalı bir sınırınız var mı?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren Kuzum, şu ifadeleri kullandı; "İnsan olarak sınırım var. Dünya görüşüme uymayan bir şeyi seyirciye anlatmayı tercih etmem. Oynayacağım rol tamamen hikâyeye bağlı; 'Her rolü oynarım' ya da 'Şu rolü asla oynamam' diyemem. Benim için işin bütünü ve hikâyesi önemli, çünkü bizler birer hikâye anlatıcısıyız.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Su hattında köpüklenme olayına karışan 3 şüpheliye 5'er yıl hapis

        Yalova'da 29 Ocak 2025 tarihinde içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde yargılanan 3 sanık 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

        #Boran Kuzum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı