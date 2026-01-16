Boran Kuzum: Ben çok şanslı bir oyuncuyum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Boran Kuzum, Arnavutköy sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Bir süre telefonla konuşan ünlü oyuncu, görüşmesi sona erene kadar basın mensuplarından müsaade istedi. Ardından ABD'de yer aldığı 'Big Mistakes' dizisinin çekimlerinden yeni döndüğünü söyleyen Kuzum, yurt dışında geçirdiği sürece dair samimi açıklamalarda bulundu.

ABD'deki çekimlerin tamamlandığını belirten Boran Kuzum; "ABD'de dizimizi çektik ve döndük. Şimdi deniz kenarında memleketle hasret gideriyorum. Çok güzel bir iş çıkardık, yayınlanmasını heyecanla bekliyorum. Bu sene izleyiciyle buluşacak" dedi.

"BEN ÇOK ŞANSLI BİR OYUNCUYUM, HAYALİM GERÇEK OLDU"

Yurt dışında birlikte çalıştığı ekip ve Türkiye’deki sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Boran Kuzum, şunları söyledi; "Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Türkiye'de harika insanlarla bir arada çalıştım; birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim çok fazla isim var. Oradaki ekip de çok iyiydi, çok değerli isimler vardı. Benim için bir hayaldi ve gerçek oldu. Oradaki çalışma şartları iyiydi ama bence buradakiler de iyi; hatta Türkiye'de şartlar iyileşmeye gidiyor. Sektör olarak dünya standartlarında bir noktaya doğru ilerliyoruz."