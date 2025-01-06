Borçka'da lisede hamsi şenliği

Artvin'in Borçka ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, öğretmen, veli ve öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla 2. Hamsi Şenliği düzenlendi.

Borçka Anadolu lisesi okul yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 250 kilogram hamsi veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından temizlendikten sonra ızgara ve tavalarda özenle pişirildi.