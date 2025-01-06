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        Borçka'da lisede 2. Hamsi Şenliği düzenlendi

        Artvin'in Borçka ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, öğretmen, veli ve öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen "Hamsi Şenliği"nin ikincisi gerçekleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:38
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        Borçka'da lisede hamsi şenliği
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        Artvin'in Borçka ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, öğretmen, veli ve öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla 2. Hamsi Şenliği düzenlendi.

        Borçka Anadolu lisesi okul yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 250 kilogram hamsi veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından temizlendikten sonra ızgara ve tavalarda özenle pişirildi.

        Katılımcılara ekmek arası hamsi ve helva ikram edilerek Karadeniz mutfağının lezzetleri sunuldu.

        Şenlikte öğrenciler, şarkılar ve türküler eşliğinde horon oynayıp düzenlenen çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi.

        Etkinlik boyunca oluşan coşku dolu atmosfer, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

        Borçka Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uğur Murat Özmen, şenliğin öğrencilerin sınav öncesi moral bulması ve dayanışmanın artırılması için düzenlendiğini belirtti. Özmen, "Hamsi şenliğinin ikincisini düzenliyoruz. Amacımız bu etkinliği her yıl yaparak geleneksel hale getirmek. Öğrencilerimizin sınav öncesi motivasyonlarını artırmayı ve velilerle öğretmenler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün havanın da güzel olmasıyla etkinliğimizi düzenledik. Yaklaşık 250 kilogram hamsi temizlenip pişirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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