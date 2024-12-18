Borsa düştü altın yükseldi

BIST 100 endeksi, güne 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.912,58 puanı, en yüksek 10.052,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 9.915,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 115,39 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.845,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 636 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 636 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 14 bin lira oldu.