Borsa günü düşüşle tamamladı

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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 6,71 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişelerinin, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülediğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,07 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükselişin sürmesinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre, bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.