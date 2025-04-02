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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:41
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 136,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,74 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 2,54 ile inşaat oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde enflasyon verisinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) başlıca takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

        Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

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