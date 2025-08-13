Habertürk
Habertürk
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 19:30 Güncelleme: 13.08.2025 - 19:30
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 103,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 8,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi finansal kiralama faktoring sektöründeki düşüş öncülüğünde önceki kapanışının hemen altında günü tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

