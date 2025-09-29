Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 136,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile ticaret, en çok değer kaybeden yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.205,64 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla haftanın ilk işlem gününü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ağustos dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 41,9 trilyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Japonya’da sanayi üretimi, Çin’de imalat ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere’de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Almanya’da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD’de ise New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.