        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:01
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 136,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

        Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile ticaret, en çok değer kaybeden yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.205,64 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla haftanın ilk işlem gününü negatif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 oldu.

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ağustos dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 41,9 trilyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.

        Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Japonya’da sanayi üretimi, Çin’de imalat ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere’de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Almanya’da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD’de ise New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

        Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 olurken, yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

