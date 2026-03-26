        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybederek 12.727,06 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 19:21 Güncelleme:
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 236,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 130,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,34, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,97 ile orman kağıt basım, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ilişkin belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izleniyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günü satıcılı tamamladı.

        Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin teklifine verdiği resmi yanıtta savaşın tekrarlanmaması ve İran'a tazminat ödenmesinin garanti altına alınmasını istediğini belirtti.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalarak 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.

        Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.900 ve 13.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te banka şubesine silahlı saldırı

         Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali