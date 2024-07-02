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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazanarak 10.446,24 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:36
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile madencilik oldu.

        Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda ilerleme kaydedildiğine ancak Fed'in faiz indirimine tam olarak hazır olmadığına dair açıklamalarıyla risk iştahı düştü.

        Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Polititkası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.

        Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istidan raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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