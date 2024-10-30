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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:27 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:27
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,98 ile spor oldu.

        Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

        Öte yandan ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü. Söz konusu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

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        Analistler, açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği ve başlangıçta beklendiği kadar hızlı hareket etmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

        Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, BoJ'un yarın politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini, politika metni ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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