Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 82,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.